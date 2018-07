Camerún investiga un vídeo en el que se muestra la ejecución de civiles

El gobierno de Camerún está investigando un escalofriante video que circula por internet y que muestra a hombres con uniformes militares ejecutando a dos mujeres y dos niños por ser presuntos miembros del grupo islamista Boko Haram, que desde hace nueve años está luchando para asentar un califato islámico en el norte de Nigeria.

“Eres BH, vas a morir”, dice en francés un hombre uniformado antes de disparar. En las imágenes, que se han hecho virales con unos 100.000 retuits, se puede ver a las mujeres con los ojos vendados y que, tras sentarse junto a sus hijos, reciben varios disparos.

"BH [Boko Haram], you'll die.

Yes, little girl come

Little girl, this hurts us, but your parents have put us in..

-shots

The kid who's behind?

He got the head

This kid still lives

If you're afraid, go over there, don't spoil our video.

*Not verified* accent seems Cameroonian. pic.twitter.com/5mtMAGDNMQ