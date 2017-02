Cientos de argentinas protagonizan un 'tetazo' cerca de la sede presidencial

Un gran 'tetazo' sacudió esta tarde el centro de la capital argentina. Cientos de mujeres se mostraron sin sujetador en repudio a una reciente actuación policial que intentó penalizar el 'topless' en una playa bonaerense. El juez Mario Juliano los desautorizó de manera sonora al considerar que lo que habían hecho las tres veraneantes no era inconstitucional. Pero como antes habían tenido lugar otros episodios similares, el 'tetazo' se hizo para evitar males mayores en el futuro. "Lo único que pedimos es igualdad.Queremos visibilizar la construcción violenta sobre el cuerpo de la mujer", dijeron las convocantes de la manifestación a través de las redes sociales. El 'tetazo' a menos de diez manzanas de la sede presidencial fue precedido por otras acciones similares en el interior del país. "Lo que tendríamos que empezar a hacer es llamar a la policía cuando nos estén por matar y decir que vamos a salir a pasear en tetas, porque ahí sí van a venir más rápido", ironizó una participante en relación al macabro feminicidio del domingo por la noche que también conmueve a la sociedad. Un hombre no solo mató a su compañera, sino también a cinco familiares de ella.

"La única teta que molesta es la que no se puede comprar", fue la consigna principal de la jornada en la que se repudió también la misoginia y la conversión del cuerpo de la mujer en objeto y mercancía. "Los cuerpos de las mujeres se pueden ver desnudos a diario en cualquier lugar siempre y cuando sea en función del deseo de los otros, generalmente un varón. Pero si tres mujeres deciden hacer 'topless' las abordan una veintena de efectivos. ¿Cuál es la teta que molesta, entonces? La que no se vende es criminalizada", sostuvo la dirigente sindical Majo Gerez.

"Hay que cambiar la forma de pensar, pero miren la cantidad de tipos que hay acá que vinieron sólo a ver tetas", se enfadó una de las mujeres. "Afuera, fascista", gritó otra.

EL DESENCADENANTE DE LA PROTESTA

Según Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), las tres mujeres que hicieron 'topless' en la playa de Necochea, unos 500 kilómetros al sur de la capital, "evidenciaron un reconocimiento de sus derechos que hace 10 años o más no hubiéramos imaginado". Ellas, "frente al desmedido e injustificable operativo policial, plantearon con claridad la doble vara con que nuestra sociedad sanciona o celebra el desnudo de las mujeres". "Mientras que en los medios y la sociedad se celebra el desnudo de las mujeres en situaciones eróticas y totalmente provocadoras e insinuantes, en la playa a estas tres mujeres en una actitud natural, ante la denuncia de un señor, se las obliga a cubrirse y se las reprime".

De acuerdo con Blanco, la reacción de las mujeres que, al ser hostigadas por la policía, filmaron la escena que luego se viralizó en las redes sociales, así como el juez que las defendió y las manifestaciones de estos días demuestran que se ha generado una conciencia mayor de género. "Las mujeres ya no vamos a ser más atropelladas y calladas porque conocemos nuestros derechos". Esto, recordó, ocurre en medio de las masivas movilizaciones contra el feminicidio.

NO TODA LA SOCIEDAD APOYA EL 'TETAZO'

Para Sandra Russo, columnista del diario 'Página 12', no ha sido menor el hecho de que fueron otras mujeres "las que pusieron el grito en el cielo" en la playa cuando advirtieron las escenas de 'topless'. "Ellas vieron tetas sexuadas donde había sólo tetas como las de ellas, pero no en función reproductora-lactante. Pareciera que según ese punto de vista, la teta que no da de mamar (aunque ahora también se rechaza la lactancia en público, porque la ola conservadora, cuáquera, regresiva se caracteriza por una hipersexuación del cuerpo femenino, y es, como los censores de todo tipo, onanista y morbosa) es peligrosamente competitiva".