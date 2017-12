Un diputado israelí insulta y amenaza a familiares de prisioneros palestinos

Un diputado israelí ultraderechista ha entrado este lunes en un autobús que llevaba a familiares de prisioneros palestinos a la cárcel de Nafha, en el sur de Israel. Varias personas que se encontraban en el vehículo han grabado la escena en la que el israelí falta el respeto a los familiares y llama a sus hijos “perros” y terroristas”.

Oren Hazan es, desde 2015, miembro del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanhayu. El diputado ha publicado en su cuenta de Twitter imágenes en las que aparece sosteniendo una bandera israelí y se enfrenta a los familiares. Hazan ha entrado en el vehículo flanqueado por agentes de la policía israelí y acompañado de cámaras de televisión.

לפני כשעה יצאו חמאסניקים מעזה לכיון כלא נפחא לביקור החלאות שהם רואים בהם משפחה.



קצת לפני, יצאתי גם אני מביתי באריאל לכיון הכלא.



לא, זו לא התחלה של שאלה בפסיכומטרי - ביקורי המשפחות זו מציאות שחייבים לעצור ולכן באתי כדי להתעמת עם משפחות חיות האדם.



אני כבר כאן מחכה שיגיעו, אעדכן. pic.twitter.com/a9UoQiMuSY — אורן חזן (@oren_haz) 25 de diciembre de 2017

En la grabación se ve como una de las mujeres le pide que se dirija a ellos en un tono más educado, a lo que el israelí contesta: “no tengo respeto para alguien que ha educado a su hijo en el asesinato y el odio” y le exige silencio porque es miembro del Knesset, el parlamento israelí.

Además, Hazan les amenaza con no dejarles entrar en territorio israelí. “Haremos lo posible para que no entréis más, no os quiere nadie aquí”. Los familiares de los prisioneros palestinos realizan rutinariamente este trayecto en bus desde Gaza hasta el territorio israelí para poder visitar a sus parientes.

Cancelar las visitas de los familiares

El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, en sus siglas en inglés), que escoltaba el autocar en el momento del incidente, ha pedido al estado de Israel que garantice la seguridad y la dignidad de los familiares palestinos que visitan a los presos. En un comunicado, el portavoz de ICRC en Gaza, Suhair Zakkout, ha asegurado que “los familiares tienen el derecho de visitar a sus personas queridas de una manera digna”.

Hazan ha afirmado que sus acciones persiguen promover una ley que prohíba estas visitas hasta que los prisioneros israelís en Gaza vuelvan a territorio israelí y se retornen los restos de dos soldados que fueron asesinados en 2014 durante el conflicto entre la zona de Gaza e Israel.

La ley internacional dicta que los prisioneros de zonas ocupadas deberían permanecer en cárceles de dichas zonas. Según la organización que protege los derechos de los prisioneros palestinos, Addameer, actualmente más de 6.154 se encuentran en celdas israelís, de los que 450 aún no han sido juzgados.

Personaje polémico

Oren Hazan se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del Gobierno israelí. En julio, el diputado extremista publicó un vídeo en Facebook en el que asegura que ejecutará a toda la familia de un palestino que asesinó a tres israelís en la zona ocupada de Cisjordania.

Sin embargo, la popularidad de Hazan no se debe solo a sus amenazas y sus publicaciones virales, como el selfie que se hizo con el presidente de los EEUU, Donald Trump, el pasado mayo. En 2015 un reportaje de investigación que realizó la cadena privada israelí Canal 2 asegura que el diputado consumía drogas y lo relacionaba con el negocio de la prostitución en Bulgaria.