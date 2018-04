¿Es Mark Zuckerberg un robot?

Han sido dos días de comparecencias. Dos jornadas en que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, un milmillonario muy cuidadoso de su imagen pública y que siempre ha evitado aparecer en contextos no favorables, ha tenido que dar explicaciones y escuchar las reprimendas de los congresistas.

A nivel de imagen, el resultado para Zuckerberg no ha sido muy beneficioso. Se le ha visto incómodo, frío y tan acartonado que en las redes sociales se han multiplicado los memes en que se sostiene que el fundador de Facebook no es humano.

Uno de los más populares ha sido un tuit con el vídeo del momento en que Zuckerberg toma un sorbo de agua. El movimiento que hace es tan poco natural que el autor del texto toma el papel del ente que aconsejaría al Zuckerberg robot como comportartse entre personas y le dice: "No te olvides de beber agua, a los humanos les gusta el agua"

Mark Zuckerberg’s manner has always reminded me of someone, but I could never quite grasp hold of it.



Just now it hit me, watching him testify about data. pic.twitter.com/4Zs2eGlsHD