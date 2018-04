Siguiendo el ejemplo de George Weah en Liberia, el futbolista camerunés Samuel Eto’o confesó que quiere ser presidente de su país y que se ve como sucesor del presidente Paul Biya en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre del 2018, según una entrevista en exclusiva publicada por la revista Jeune Afrique.

«Yo no veo por qué no puedo ocupar el puesto de presidente de la República de Camerún», dice en la entrevista a la publicación con sede en Francia, en la que no especifica si le apoyará algún partido ni ninguna estrategia específica. «Sueño con la presidencia como Julio César soñaba con Roma», manifiesta Eto’o, parafraseando al rapero francés Booba.

El futbolista, que ha jugado en el Barça, el Mallorca, Inter de Milan y Chelsea, entre otros, y que actualmente juega con el Konyaspor turco, se imagina su gobierno en términos futbolísticos y anuncia que tendrá «un equipo de estrecha relación, que se pueda enfrentar en bloque a las dificultades del país». Sería «con un primer ministro que tenga bajo su dirección a 11 ministros y 7 secretarios de Estado, en un esquema táctico con gran flexibilidad y que respete el espíritu colectivo», añadió.

Eto’o avanzó que en la campaña electoral «será él mismo y no se dejará impresionar por las provocaciones de sus adversarios». Preguntado si el exfutbolista y actual presidente de Liberia, George Weah, es un modelo para él, el camerunés respondió: «Más bien Samuel Eto’o es un (modelo) para George Weah».