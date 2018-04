Un exministro de Berlusconi arrea una bofetada a un periodista que le entrevistaba

Mario Landolfi, exministro italiano de Comunicación en uno de los Gobiernos de Silvio Berlusconi, se ha convertido en el autor de una bofetada viral tras agredir, en medio de una entrevista, al periodista que le interrogaba. La agresión de Landolfi se produjo cuando Danilo Lupo, del programa Non è l’Arena, le estaba preguntando sobre las pensiones vitalicias a los políticos retirados. El exministro empezó a mostrarse visiblemente molesto, comenzó a elevar el tono de la conversación y acabó lanzando un fuerte golpe en la cara a Lupo, haciéndole saltar incluso las gafas. La agresión ocurrió en los callejones que hay detrás del Palazzo Montecitorio, situado entre la plaza del Parlamento y la de Monte Citorio, donde está la Cámara de Diputados italiana, y fue presenciado por turistas y transeúntes, que quedaron claramente sorprendidos por la escena.

È avvenuta ieri in pieno centro a Roma una gravissima aggressione da parte dell'ex ministro Mario Landolfi (FdI) ai danni di @Danilo_Lupo, inviato di Massimo Giletti, che stava realizzando interviste sul tema dei vitalizi ai politici. #nonelarena https://t.co/h1mEi4n2oX pic.twitter.com/4Y2NtkeNme — Non è l'Arena (@nonelarena) 20 de abril de 2018

Massimo Giletti, director del programa Non è l'Arena, declaró que lamentaba “profundamente” que un exministro reaccionara “de manera desconsiderada. Las imágenes tomadas no necesitan ningún comentario y nos dicen cómo, desafortunadamente, el tema de las pensiones vitalicias para exparlamentarios sigue poniendo el dedo en la llaga. Puedo entender una fuerte reacción dialéctica, pero no violencia", según publica Il Post.

"Estoy escribiendo una carta de disculpa a Massimo Giletti”, comentó Landolfi, por su parte, al Secolo d'Italia. Tras afirmar que no hay duda sobre la incorrección de su acción, el exministro afirmó que le gustaría que el video se publicara íntegramente para dejar claro que había sido “objeto de una provocación. El periodista me persiguió en la calle y me hizo preguntas sobre el tema de las rentas vitalicias”. Según Landolfi, invitó al periodista a hablar del tema en su oficina pero Lupo insistió. “¿Por qué no te gusta hablar en la calle?”', afirma Landolfi que le preguntó y que él le respondió que no le gustaba hablar en la calle. “Siguió insistiendo, aunque le supliqué que me dejara pasar. Después perdí la paciencia y me disculpo”, asegura el exministro, que pide que se vea toda “ toda la escena, que dura cinco minutos, y no solo el momento de la bofetada". El vídeo completo de la entrevista se emitirá este domingo en ‘Non è l'Arena’.