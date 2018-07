Testigos presenciales han informado de una explosión ante la embajada de EEUU en Pekín, según señala la agencia Associated Press.

Algunos vídeos colgados en internet mostraban humo, viandantes y policías en una escena confusa corriendo en torno a la embajada, mientras que en otras imágenes se veía a varios agentes en torno a una persona tendida en el suelo.

Según algunos testigos, un hombre intentó arrojar un artefacto casero hacia la embajada pero resultó herido él mismo, mientras que los medios oficiales chinos apuntan que aún no está confirmado que se haya producido una explosión.

