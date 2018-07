Una explosión en un parque industrial chino acaba con la vida de 19 personas

La explosión en un parque industrial en la provincia china de Sichuán ha acabado con la vida de 19 personas y ha herido de consideración a otras 12, que actualmente se encuentran estables.

Según han informado las autoridades del condado de Jiang'an, la deflagración tuvo lugar la tarde del jueves en la planta química propiedad de la empresa Yibin Hengda Technology y el incendio fue controlado a primera hora del viernes.

Fuego y humo

En las imágenes compartidas en redes sociales puede verse cómo el fuego y el humo arrasaron las inmediaciones de la planta. A pesar de que ya está controlado, todavía se desconocen las causas del incendio, que ha destruido tres edificios y ha dejado en mal estado los edificios contiguos.

En la planta había multitud de sustancias inflamables, pues la empresa producía distintos productos que después distribuía en la industria farmacéutica y alimentaria.

