Fallece Barbara Bush, esposa y madre de presidentes

Barbara Bush, la esposa del 41 presidente de Estados Unidos y madre del 43, ha muerto este martes en su casa en Houston (Texas). Tenía 92 años y el domingo se había anunciado que, tras varias hospitalizaciones por problemas de salud no especificados, había decidido optar solo ya por cuidados paliativos. Un portavoz de la familia ha confirmado la noticia del fallecimiento en un comunicado colgado en Twitter.

