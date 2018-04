Israel destruye un largo túnel de Hamás en Gaza

El Ejército de Israel ha destruido un túnel que se iniciaba en la Franja de Gaza y penetraba decenas de metros en territorio israelí, según ha informado el Ejército este domingo. Se trata del quinto túnel desmantelado en los últimos cinco meses.

"Este túnel en específico era complicado y de alta calidad, ya que que se trataba de una red de túneles que conectaban con Israel desde el norte de la Franja de Gaza", ha explicado el portavoz del Ejército israelí, el teniente coronel Jonathan Conricus. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, ha señalado que se trataba del túnel más largo y profundo descubierto.

The route of the terror tunnel was identified by security forces early on & monitored thereafter. In recent months & especially over the last two weeks, Hamas has turned the area near the security fence into an area of terror & fighting pic.twitter.com/6bJlbpgbmk