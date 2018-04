Israel rechaza una investigación independiente de la matanza

Israel rechazó ayer la investigación independiente reclamada por la ONU y la UE sobre la muerte de al menos 16 manifestantes palestinos el viernes en la franja de Gaza a manos de soldados israelís. «Hicieron lo que tenían que hacer. Creo que todas nuestras tropas merecen un reconocimiento, y no habrá investigación», declaró el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, a la Radio del Ejército, añadiendo que «la mayoría» de las víctimas «eran terroristas». El Ejército israelí asegura que 10 de los fallecidos eran miembros activos de la organización islamista Hamás.

Lieberman consideró «hipócrita» la petición de investigación y defendió la «actuación de las tropas» como lo hiciera el primer ministro, Binyamin Netanyahu, quien alegó que Israel estaba tomando «medidas firmes para defender su soberanía».

Decenas de miles de palestinos secundaron el viernes en Gaza la llamada Gran Marcha del Retorno, la primera de una serie de movilizaciones que se extenderán durante seis semanas y que derivó en enfrentamientos con el Ejército israelí, que había desplegado francotiradores junto a la frontera.

Por tercer día consecutivo, ayer también hubo enfrentamientos con el Ejército, y un palestino resultó herido de gravedad por un disparo en la cabeza, según el Ministerio de Sanidad.

CRUCE DE INSULTOS / Entre las reacciones a cuenta de lo ocurrido en Gaza, destaca el cruce de insultos en el que andan enzarzados Netanyahu y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El primer ministro israelí insistió ayer que no recibe lecciones morales de quien «ocupa, invade y masacra a civiles», en referencia a la ofensiva turca sobre el cantón kurdosirio de Afrín. «El más moral Ejército en el mundo no recibirá lecciones de aquellos que durante años han bombardeado población civil indiscriminadamente. Al parecer así es como Ankara celebra el 1 de abril», señaló. El presidente turco, que había calificado el sábado de «masacre» e «inhumano ataque» la actuación de Israel en Gaza, le ha respondido: «Va y dice que nuestros soldados oprimen a las víctimas en Afrín. Netanyahu, eres muy débil y eres raro. Por una vez, compórtate. Nosotros sufrimos al terrorismo, pero el problema tuyo no son los terroristas. Porque tú eres un Estado terrorista».