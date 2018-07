Ivanka Trump decide cerrar su empresa de moda y complementos

Según algunos, ha sido por la caída de las ventas, en parte vinculada a una campaña on line que promueve el boicot de productos relacionados con la familia Trump. Según otros, la causa ha sido la frustración de Ivanka Trump con límites que se autoimpuso para tratar de evitar, sin éxito, la sombra de conflictos de interés. En cualquier caso, ayer la hija mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y desde marzo del año pasado una de sus principales asesoras en la Casa Blanca, anunció por sorpresa que cierra IT Collection LLC, la empresa de moda con la que vende y licencia productos con su nombre.

«Después de 17 meses en Washington, no sé cuándo o si alguna vez volveré al negocio, pero sé que mi foco por ahora será el trabajo que estoy haciendo aquí en Washington, así que tomar esta decisión ahora es lo único justo para mi equipo y socios», declaró en un comunicado la mayor de las dos hijas de Trump, que ya al llegar al cargo en el Ejecutivo abandonó la gestión y operaciones diarias de la compañía aunque no se deshizo de una propiedad que el año pasado le reportó al menos cinco millones de dólares de beneficios. Un portavoz de la firma confirmó que el proceso de cierre se pone inmediatamente en marcha, que no se renovarán contratos.

La empresa de Ivanka Trump, que nació en el 2007 como firma de joyería pero se expandió hasta incluir ropa, bolsos, zapatos y otros complementos, estaba basada en la Torre Trump de Nueva York, donde recientemente también abrió una tienda. La mayoría de los productos, no obstante, se fabricaban en el extranjero, incluyendo China e Indonesia, y ese fue uno de los factores que generó fuertes críticas, especialmente cuando el presidente y la Administración han hecho de la defensa de puestos de trabajo estadounidenses uno de los ejes de su discurso político. De hecho, uno de los terrenos en los que Ivanka asesora a su padre es en la creación de empleo.