Los laboristas presionan a Sturgeon para que suspenda a Salmond por los casos de acoso sexual

Los laboristas escoceses han pedido a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que suspenda a Alex Salmond como miembro de su partido por las dos acusaciones de acoso sexual a dos empleadas de su Gabinete, hechos que supuestamente sucedieron mientras fue jefe de gobierno (2007-2014). El jueves trascendió que el Partido Nacional Escocés (SNP) había pasado a la policía las denuncias de dos trabajadoras del partido por acoso sexual contra Salmond.

Los dos casos se habrían producido en diciembre del 2013 en Bute House, la residencia oficial del ministro principal escocés. Según el diario Daily Record, una de las dos mujeres explicó que la tarde del acoso, Salmond esperó a que todo el mundo se hubiera marchado a casa, para ponerle las manos en las nalgas y en los pechos. Las mujeres alegan “múltiples incidencias de acoso y conducta de naturaleza sexual no deseada”.

Contrataque judicial

El exlíder independentista niega que haya intimidado sexualmente a nadie y califica las acusaciones de “evidentemente ridículas”. “He cometido muchos errores en mi vida pero estas acusaciones son falsas”, confesó ayer ante las cámaras de la BBC. Salmond, de 63 años y casado desde hace 37, ha llevado al Gobierno a juicio para impugnar el proceso de quejas que se activó contra él. Sostiene que es totalmente injusto y que no le permitieron presentar la defensa de su caso. También ha anunciado que emprenderá acciones legales contra las dos denunciantes.

Leslie Evans, la secretaria permanente del Gobierno, quien ha sido la encargada de investigar las acusaciones internas y de entregar sus conclusiones a la policía, contó que recibió las demandas en enero y que Salmond, diputado en Westminster desde 2015, fue informado en marzo. “Estamos evaluando la información, la consulta se encuentra en una etapa inicial”, explicó ayer un portavoz de la policía.

Justificaciones

“Si [Sturgeon] no le suspende, estará enviando el mensaje equivocado a su partido y a Escocia”, avisó Rhoda Grant, diputada del Partido Laborista. “La gente que sufre acoso debería poder dar un paso al frente en un entorno seguro”, añadió. También la oposición conservadora pidió responsabilidades a Sturgeon. La ministra principal dijo que se enteró de las alegaciones en abril y se escudó en la voluntad de no interferir en el proceso para no hacer declaraciones.