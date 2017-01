Maduro nombra vicepresidente a un representante del chavismo más radical

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha remodelado el Gobierno y ha nombrado como vicepresidente Ejecutivo a Tareck El Aissami, representante del sector más duro del chavismo. El nuevo vicepresidente, hasta ahora gobernador del estado de Aragua, es uno de los chavistas más cuestionados por la oposición. El Aissani sustituye en el cargo a Aristóbulo Istúriz.



Maduro ha dicho que ha elegido a El Aissami para que se ocupe de la seguridad del país y de la lucha contra lo que ha calificado de "terrorismo de extrema derecha". "Le he dicho métete de noche y de día, los dos juntos (con Maduro), y trabajar por la seguridad del pueblo, la paz, la lucha por depurar las policías regionales y nacionales, la lucha contra los terroristas de la extrema derecha. Terroristas, ríndanse, vamos por ustedes", ha afirmado el jefe del Estado venezolano.



El Aissami, de 42 años, de familia musulmana y de origen sirio-libanés, ha tenido una trayectoria vertiginosa dentro del chavismo. En tan solo once años ha pasado de ser diputado a situarse a las puertas de la presidencia del país. El número dos del Gobierno de Maduro es implacable con aquellos que no comparten sus opiniones, incluso con la prensa.

En el 2015 un medio de EEUU, 'The Wall Street Journal', publicó que El Aissami formaba parte de un grupo seis destacados miembros del chavismo que estaban siendo investigados por la fiscalía de EEUU por narcotráfico y lavado de dinero.

Con el nombramiento de El Aissami, Maduro pretende acabar de una vez por todas con el sueño del referéndum revocatorio demandado por la oposición. En caso de que la consulta popular se realizara y Maduro fuera depuesto, El Aissami se erigiría como el nuevo presidente de Venezuela para completar el mandato.

NUEVOS VICEPRESIDENTES

El nuevo consejos de vicepresidentes estará formado además por Ramón Lobo (Economía y Finanzas), Elías Jaua (Misiones Socialistas), Carmen Meléndez (Política y Soberanía), Ricardo Molina (Servicios y Obras Públicas) y Ricardo Menéndez (Planificación).

El nuevo ministro de Petróleo y Minería será el químico Nelsón Martínez y la petrolera estatal (PDVSA) quedará a cargo de Eulogio del Pino.

En el área económica, Maduro ha encomendado un nuevo ‘plan de patria’, llamado Plan Carabobo 2017-2018, para intentar reaccionar al caos en el que está sumergida la economía del país.