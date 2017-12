Mazazo para Trump en el feudo conservador de Alabama

Donald Trump ha recibido un duro golpe este martes en Alabama. Con la victoria en una elección especial para el Senado del candidato demócrata, Doug Jones, la frágil mayoría republicana en la Cámara Alta, que ya falló al presidente de Estados Unidos en su intento de tumbar la reforma sanitaria de Barack Obama, se debilita aún más, hasta 51-49.

Junto a la derrota de pura matemática política hay también un golpe más intangible a Trump: en la última semana había apoyado personal y plenamente al polémico candidato republicano, Roy Moore, un antiguo juez, ultraconservador religioso homófobo e islamófobo que enfrenta acusaciones de haber abusado y acosado sexualmente a adolescentes. Y aunque con un resultado muy ajustado (49,9% para Jones frente al 48,4% de Moore), en un estado sureño y conservador donde hacía un cuarto de siglo que no se elegía a un demócrata para el Senado los votantes (incluso algunos republicanos) han enviado al presidente un mensaje: no todo, ni cualquiera, vale. Menos en la nueva era de conciencia, denuncia, tolerancia cero y acción contra el abuso sexual.

El presidente ha tratado de frenar el impacto con un tuit más diplomático que de costumbre en el que ha felicitado a Jones. Y aunque ha destacado el factor importante que han jugado las papeletas donde los votantes han escrito nombres distintos a los de los candidatos (el 1,7%) ha asumido que “una victoria es una victoria”. Ha recordado, eso sí, que habrá “muy pronto” elecciones para el mismo escaño.

Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends!