Al menos 5 muertos al entrar un autobús en una boca de metro de Moscú

Al menos cinco personas han muerto este lunes y otras 15 personas han resultado heridas en Moscú cuando un autobús ha invadido la acera y se ha precipitado en la entrada de un paso subterráneo, en el oeste de la capital rusa, según informaron las autoridades locales. Los hechos han ocurrido en la avenida Kutuzousky.

Bus in Moscow plowed into a underground road crossing, four people dead pic.twitter.com/Y54W7ERoJe