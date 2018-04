Los misiles contra Siria salieron de un destructor con base en Rota

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

"Legitimo y proporcionado" y nos dicen que hacía semanas que el barco estaba ya eb posición esperando el pretexto. También hubo crímenes horribles contra su pueblo de un tal Sadam Husseim cuyas armas y genocidios (y nos habían mostrado fotos y vídeos curiosamente) desaparecieron una vez destrozado el país- También pasó otra acción "justiciera con un tal Gadafi etc.... Que se vayan con sus misiles al quinto infierno y no en España o que los pongan en una cierta oficina de registro de la propiedad esperando a que el humanitario Trump se los pida para hacer justicia con algún país o gobernante que no le guste.