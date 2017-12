Mueller: acoso ¿y derribo?

El domingo Donald Trump negó que esté pensando en despedir a Robert Mueller, el fiscal especial que investiga si él y su equipo se confabularon con Rusia mientras el Kremlin interfería en las elecciones estadounidenses. Y unos segundos después de pronunciar ese “no” el presidente bromeó con los periodistas: “¿Sorprendidos?”

La respuesta debería ser quizá. Porque la posibilidad del cese de Mueller está en la mente de muchos, incluyendo congresistas como la demócrata Jackie Speier, que el viernes aseguró que el “rumor” en Capitol Hill es que Trump podría intentar el despido después del día 22, cuando el Congreso entra en su receso navideño. Y aunque Trump personalmente haya tratado de acallarlo, la maquinaria política y mediática conservadora ha recrudecido en los últimos días su campaña de acoso al fiscal especial.

“¿Golpe en América?”

La reforzada ofensiva comenzó la semana pasada después de que el Departamento de Justicia, en un paso inusual, hiciera públicos unos mensajes de texto que en verano del 2016, durante la campaña electoral, se cruzaron Peter Strzok, un investigador del FBI que luego entró en el equipo de Mueller, y Linda Page, una abogada de la agencia federal. En ellos se llamaba a Trump “idiota”, se hablaba de su potencial victoria electoral como “aterradora” y se decía que Hillary Clinton “tiene que ganar”.

Aunque Mueller despidió a Strzok en julio en cuanto supo de los mensajes (y Page había abandonado unas semanas antes el FBI), su salida a la luz dio gasolina a los conservadores que azuzan el fuego de desacreditar la investigación como una “caza de brujas” politizada. Y en Fox News el domingo la asesora del presidente Kellyanne Conway aseguró que “desde el principio hubo un amaño contra Trump”. “No se puede ver a los investigadores como objetivos, justos, transparentes o imparciales”, dijo Conway. Mientras el rótulo en la pantalla rezaba: “¿Golpe (de estado) en América?”

.@KellyannePolls: "The fix was in against @realDonaldTrump from the beginning, and they were pro-Hillary... They can't possibly be seen as objective or transparent or even-handed or fair." pic.twitter.com/DZKKR0OOPo