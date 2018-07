Musk llama "pedófilo" a un rescatador de los niños atrapados en Tailandia

Un espeleólogo británico que participó en el rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia ha afirmado que podría presentar una denuncia contra el empresario Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, por haberle llamado "pedófilo" en las redes sociales. Musk había publicado una serie de tuits, ahora eliminados, contra Vernon Unsworth, 63 años, después de que el rescatador británico le había acusado de utilizar la historia de los niños para hacer "propaganda" y había clasificado como "truco publicitario" la oferta del multimillonario americano de construir una capsula de rescate para ayudar a los niños.

Musk estaba probando su invento en piscinas de Los Ángeles pero las autoridades tailandesas decidieron no utilizarlo. Unsworth, que vive parte del año en Tailandia, dio indicaciones topográficas a los submarinistas, y afirmó que el prototipo del propietario de Tesla no tenía "absolutamente ninguna posibilidad de lograr su objetivo". "[Musk] puede meterse su submarino por donde le duela", añadió, en una entrevista en la CNN.

PRIMERO EN LLEGAR

Según Unsworth, que fue uno de los primeros en llegar a la cueva, el multimillonario "no tenía ni idea de cómo era el interior de la cueva" y "no habría conseguido ni recorrer los primeros 50 metros" con su invención. A Musk no le gustaron nada las críticas y respondió el domingo con una serie de tuis donde, sin nombar a Unsworth, insinuaba que era un "pedófilo".

Cuando un usuario de Twitter subrayó que Musk "estaba llamando pedófilo" al hombre que había encontrado a los niños en la cueva", añadió: "Apuesto un dólar a que es verdad". Luego borró sus tuits, sin responder de inmediato a una solicitud de comentarios a través de Tesla. En otra entrevista, Unsworth dijo que no vio las declaraciones en Twitter, y que solo había escuchado hablar sobre ellas.

COMENTARIOS INAPROPIADOS

Musk ya fue criticado por su actitud sobre el rescate, cuando dijo que Narongsak Osatanakorn, jefe del centro de comando, "no era el experto en la materia" y que había sido "elegido erróneamente como jefe del rescate". Las declaraciones se efectuaron después de que Osatanakjorn rechazara el invento del multimillonario, al considerarlo sofisticado pero no práctico para las necesidades de una operación tan particular.

Con 22 millones de seguidores, Musk fue duramente criticado en Twitter por sus declaraciones en contra de Unsworth. "Fue él quien dibujó el mapa de casi la totalidad de la cueva", dijo Claus Rasmussen, instructor de inmersión danés que también participó en la misión. Asimismo, calificó de "inapropiados" los comentarios de Musk sobre el rescate, que concluyó el pasado 10 de julio.