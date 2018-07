Musk y su minisubmarino de rescate llegan a Tailandia

El propietario de SpaceX y Tesla, Elon Musk, ha hecho público este martes a través de Twitter que se encuentra en Tailandia para participar en el rescate de las cinco personas que continúan atrapados en la cueva. "Vuelvo de la Cueva 3. El minisubmarino está listo por si es necesario", ha tuiteado Musk.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT