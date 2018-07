Musk pide disculpas al espeleólogo al que llamó pedófilo

El presidente de Tesla, Elon Musk, ha presentado este miércoles sus disculpas al espeleólogo británico que ayudó al rescate de 12 niños y su monitor en Tailandia, tras acusarlo de pedófilo. El millonario se excusó ante Vernon Unsworth, el británico que calificó de "truco publicitario" la oferta de Musk de enviar un pequeño submarino en miniatura para ayudar a la extracción de los niños de la gruta inundada.

"Sus acciones contra mí no justifican mis acciones contra él. Presento mis excusas al señor Unsworth y de las empresas que yo dirijo y represento", ha declarado en Twitter, donde también subrayó que "la culpa" es solo suya.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.