Nelson Mandela en cinco discursos

"Es un ideal por el que estoy dispuesto a morir"

"He soñado con la idea de una democracia y una sociedad libre en la cual las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que quiero vivir para verlo hecho realidad. Pero si para ello es necesario... Es un ideal por el que estoy preparado a morir". Éstas fueron sus declaraciones, desde el mismo banquillo de los acusados en el Proceso de Rivonia, que llevaría a Mandela a ser encarcelado durante casi tres décadas por el régimen del apartheid.



"Todo lo que pedimos es un voto por persona"

Entrevista que concedió Nelson Mandela a distintos medios de comunicación nacionales e internacionales al salir de prisión en febrero de 1990. El mandatario sudafricano cumplió 27 años de condena de lo que tenía que ser una cadena perpetua. Las presiones internacionales fueron una constante durante los casi 30 años de encarcelamiento, que terminaron con la definitiva puesta en libertad del líder 'anti-apartheid'.





"Sudáfrica debe determinar qué es lo que quiere hacer con su futuro"

Desde que salió de la cárcel, Mandela se paseó por el mundo recogiendo premios y distinciones. Pero el más importante, sin lugar a dudas, fue el Premio Nobel de la Paz, que recibió el 11 de diciembre de 1993 junto a su rival político pero compañero de transición, Frederik W. de Klerk. Mandela dijo de Frederik De Klerk que "tuvo el coraje de admitir la terrible equivocación que se había hecho en nuestro país", y de Sudáfrica que "debe determinar qué es lo que quiere hacer con su futuro".

"Dejemos que reine la libertad"

10 de mayo de 1994. Cuatro años después de ser puesto en libertad, y tras imponerse en las urnas con más del 60% de los votos, Mandela es elegido presidente de Sudáfrica. Durante el discurso que acompañó el acto de investidura, el líder sudafricano destacó el papel de las fuerzas de seguridad como garantes de la transición y manifestó su voluntad de aprovechar esa "experiencia de un desastre humano que duró demasiado, como fue el 'apartheid'".





"Actuad con valentía y visión"

Ya había dejado la política, pero seguía haciendo mítines por el mundo. En esta ocasión en la Trafalgar Square de Londres, el 3 de febrero del 2005, ante más de 20.000 personas. En vísperas de la reunión del G-7 que albergaba la capital británica, Mandela exigió ayudas a la lucha contra la pobreza a los representantes políticos: "Yo les digo a esos líderes: no miréis a otra parte, no dudéis. Reconoced que el mundo está hambriento de acciones, no de palabras. Actuad con valentía y visión".