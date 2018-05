Ocho muertos en un tiroteo en un instituto de Texas

Ocho personas resultaron hoy muertas y varias más heridas, entre ellas un agente de policía, debido a un tiroteo registrado en una escuela secundaria de Santa Fe, en el sureste de Texas, informó el diario The Houston Chronicle citando fuentes oficiales.

El sheriff del condado de Harris, en el que se encuentra Santa Fe, Ed González, informó en su cuenta de Twitter que "la información aún es preliminar, pero hay varios muertos debido al tiroteo".

González reveló también que los heridos ya están siendo tratados por los servicios sanitarios, sin ofrecer más detalles.

El autor, que no ha sido identificado pero varias fuentes señalan que podría tratarse de un estudiante del propio instituto, se encuentra detenido, según confirmó previamente la policía.

Además, los equipos de artificieros de la policía están registrando la escuela en búsqueda de artefactos explosivos que pudieran estar escondidos, ya que el detenido amenazó con dejar bombas en el lugar.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha tuiteado que los informes iniciales apuntan a una tragedia. "Tiroteo en una escuela en Texas. Los primeros informes no parecen buenos. ¡Que Dios los bendiga a todos!"

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!