La ONU investiga una matanza de civiles en un bombardeo de la aviación afgana

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha anunciado este martes el envío de un equipo de investigación a la ciudad de Dasht-i-Archi a causa de las "alarmantes" informaciones sobre el bombardeo llevado a cabo el lunes por la Fuerza Aérea afgana contra una madrasa (escuela coránica) de la localidad y que puede haber causado decenas de víctimas, entre ellas numerosos civiles.

"La UNAMA investiga de forma activa los alarmantes informes sobre graves daños a civiles ayer en un bombardeo en Dasht-i-Archi, en Kunduz", ha señalado en un mensaje en la red social Twitter. "Hay un equipo de Derechos Humanos sobre el terreno estableciendo los hechos. Se recuerda a todas las partes la obligación de proteger a los civiles del impacto del conflicto armado", ha agregado.

UNAMA actively looking in to disturbing reports of serious harm to civilians yesterday from airstrike at #DashtiArchi, #Kunduz. Human Rights team on ground establishing facts. All parties reminded of obligations to protect civilians from impact of armed conflict. #Afghanistan pic.twitter.com/aRANBzOBzO