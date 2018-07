Pompeo llega a Pionyang para empezar a concretar el desarme norcoreano

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha llegado este viernes a Pionyang, donde tiene previsto reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y comenzar a tratar los primeros detalles sobre la desnuclearización a la que se ha comprometido su régimen.

Pompeo ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Sunan tras realizar una escala en la base estadounidense de Yokosuka (Japón). Durante su visita de dos días de duración, el jefe de la diplomacia estadounidense podría presentar a los norcoreanos las primeras sugerencias en cuanto a plazos y metodología para el desmantelamiento de su programa nuclear.

Kim y el presidente de EEUU, Donald Trump, firmaron en Singapur el pasado 12 de junio una declaración en la que el régimen norcoreano se comprometió a trabajar por la "total desnuclearización" si Washington garantizaba su supervivencia, aunque en el documento no se aportó ningún detalle más.

Las reuniones que mantendrá Pompeo con oficiales norcoreanos serán las primeras conversaciones de alto nivel desde la cita de Singapur. El propio secretario de Estado escribió en la red social Twitter antes de aterrizar que espera "seguir trabajando para avanzar hacia la definitiva y total desnuclearización" del régimen de Pionyang.

Looking forward to continuing our work toward the final, fully verified denuclearization of #DPRK, as agreed to by Chairman Kim. Good to have the press along for the trip. pic.twitter.com/qH72JkwuGx