Señor Trump, ¿qué pasó anoche en Suecia?

Suecia entró ayer en la galería de escenarios de 'hechos alternativos' de Donald Trump. El presidente estadounidense se daba un baño de masas con un mitin en Melbourne (Florida) cuando comenzó a arengar al auditorio con una de sus temáticas favoritas: el miedo a los atentados terroristas. "Tenemos que mantener nuestro país a salvo. Ya veis lo que está pasando. Tenemos que mantener nuestro país a salvo", clamó antes de ponerse a enumerar ataques terroristas en países occidentales.

"Ya veis lo que pasó en Alemania", comenzó el presidente en referencia al ataque yihadista contra un mercadillo de navidad en Berlín el pasado diciembre. Y entonces, añadió: "Ya veis lo que pasó la noche pasada en Suecia. ¡Suecia! ¿Quién iba a creer lo que ocurrió la noche pasada en Suecia? Han acogidoa a grandes cantidades [de refugiados] y ahora tienen problemas que nunca creían que fueran posibles". Acto seguido mencionó otros atentados, como los de Bruselas o Niza.

Pero, ¿hubo un atentado terrorista el viernes en Suecia? La respuesta es que no. Tanto es así, que el Gobierno sueco ha pedido explicaciones a EEUU por las declaraciones de Trump. La embajada de Suecia en Washington ha pedido una aclaración al Departamento de Estado, según ha informado la portavoz de Exteriores sueca, Catarina Axelsson. "Hemos planteado la cuestión al Departamento de Estado. Estamos esperando que nos lo aclaren", señaló. Por su pate, la ministra sueca de Exteriores, Margot Wallström, ha realizado un tuit en su cuenta en que adjuntaba la imagen de un reciente discurso suyo en que alertaba de los riesgos de la 'posverdad' y afirmaba que "hay que respetar a la ciencia, los hechos y los medios".

El diario sueco 'Aftonbladet', con tono irónico, recopiló en una información todo lo que pasó el viernes en Suecia. Lo más destacado del artículo, titulado 'Esto pasó ayer por la noche en Suecia, señor Trump', fue un individuo que se quemó a lo bonzo en el centro de Estocolmo, un suceso que se descartó que tuviera vinculación terrorista. El diario también informó de la detención de un tipo por conducir un coche robado y violar varias normas de tráfico, de la muerte de un individuo que había sufrido un accidente laboral y del cierre de varias carreteras por el mal tiempo. Ah, sí, el cantante Owe Thörnqvist sufrió varios problemas ténicos durante un concierto.

La evidente mentira difundida por Trump en su discurso generó una oleada de indignación en las redes sociales, donde se acuñó la etiqueta #LastNightInSweden (#anocheenSuecia).

La inmensa mayoría de comentarios en las redes sociales fueron irónicos. Así, un usuario bromeó asegurando que, "tras los terribles eventos de anoche, IKEA se ha quedado sin existencias de esto", colocando las instrucciones para montar un muro.

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG

Otros colocaban una foto de ABBA y señalaban: "Esta gente son los principales sospechosos del incidente en Suecia que ha costado la vida a millones de personas la noche pasada en Suecia".

BREAKING: These people are the prime suspects of the #SwedenIncident that cost the lives of millions of people last night in Sweden. pic.twitter.com/GXlA11T6ZA