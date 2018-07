Stormy Daniels, arrestada en un club de striptís de Ohio

La estrella estadounidense del cine porno Stormy Daniels, que afirma haber tenido una aventura con el presidente Donald Trump en el 2006, ha sido arrestada este miércoles en un club de striptís de Ohio, en lo que su abogado ha calificado como "una trampa".

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, fue arrestada en un club de Columbus, Ohio, por permitir que un cliente la tocara de una manera no sexual mientras estaba en el escenario, ha explicado el abogado Michael Avenatti en Twitter.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta