Trump acusa a Obama de espiarle durante la campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a su antecesor en el cargo, Barack Obama, de haberle espiado en octubre, en plena campaña campaña de las elecciones celebradas el 8 de noviembre del 2016.

Según ha tuiteado el propio Trump, la administración anterior interceptó comunicaciones en sus oficinas en Nueva York, ubicadas en la Torre Trump.

"¡Terrible! Acabo de descubrir que Obama tenía interceptadas mis comunicaciones en la Torre Trump justo antes de la victoria. No encontró nada. ¡Esto es McCarthismo!"

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 20170

En otro mensaje posterior, el presidente se pregunta si es "legal que un presidente intercepte las comunicaciones de la carrera de un aspirante a presidente".

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

Pero Trump no se ha quedado ahí y ha considerado que un "buen abogado podría hacer una gran causa" de este escándalo. "Qué bajo ha caído el presidente Obama yendo a interceptar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate. ¡Chico malo (o enfermo)!".

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Trump no ha ofrecido ninguna prueba ni información adicional, ni tan siquiera la fuente a través de la que le ha llegado esta revelación, que demuestre la veracidad de sus afirmaciones.

CONTACTOS CON EL GOBIERNO RUSO

El presidente de EEUU ha realizado este anuncio justo cuando arrecian las críticas contra la Casa Blanca después de que haya salido a la luz que al menos dos miembros del equipo de Trump tuvieron contacto durante la campaña con representantes del Gobierno ruso.

El magnate también ha utilizado la red social para recordar que el primer encuentro del actual fiscal general, Jeff Sessions, con el embajador ruso fue organizado por la administración de Obama y que el mismo embajador con el que se reunió Sessions "visitó la Casa Blanca de Obama 22 veces, 4 de ellas el último año".

The first meeting Jeff Sessions had with the Russian Amb was set up by the Obama Administration under education program for 100 Ambs......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017