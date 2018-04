Trump afirma ahora que nunca dijo que el ataque a Siria fuera inminente

Apenas un día después de dar a entender que el ataque contra el régimen sirio era inminente -"los misiles van para allá"-, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha rectificado en Twitter dando a entender que el bombardeo no tiene por qué ser en las próximas horas o días.

"Nunca dije cuando iba a llevarse a cabo el ataque contra Siria. ¡Puede ser muy pronto o no tan pronto en absoluto!" EEUU, bajo mi Administración, ha hecho un gran trabajo liberando a la región del Estado Islámico. Donde está nuestro 'Gracias América'?", ha tuiteado.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”