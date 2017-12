Trump amenaza con cortar la ayuda a quienes voten en su contra en la ONU

Donald Trump ha vuelto a dejar en evidencia su desprecio por la diplomacia, y algo más. Horas antes de que la Asamblea General celebre este jueves por la mañana una sesión de emergencia para condenar el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén, el presidente de Estados Unidos ha lanzado una abierta amenaza de retirar ayuda económica a quienes voten en su “contra”.

En sus comentarios, pronunciados el miércoles, Trump ha hablado de “todas esas naciones que cogen nuestro dinero y luego votan contra nosotros en el Consejo de Seguridad o, potencialmente, en la Asamblea”, asegurando a continuación: “cogen cientos de millones de dólares, incluso miles de millones, y luego votan contra nosotros”. A continuación, ha lanzado la amenaza directa: “Estamos observando esos votos. Déjenles votar contra nosotros, nos ahorraremos mucho. No nos importa”.

Su embajadora ante el organismo, Nikki Haley, ya había preparado el terreno. El lunes, en la reunión del Consejo de Seguridad en que Washington tuvo que usar su poder de veto para frenar una resolución que insiste en que el futuro estatus de Jerusalén solo se puede decidir en negociaciones directas entre palestinos e israelís, Haley habló de “insulto”. El martes colgó un mensaje en Twitter en el que hizo una mención sobre “los que ayudamos” y anunció que “EEUU apuntará los nombres” de quienes les critiquen en la sesión especial de la Asamblea de este jueves, la misma intimidación que usó en enero el primer día que llegó al organismo.

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4