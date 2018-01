Trump amenaza con retirar las ayudas económicas a Palestina

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha empezado el año echando humo en su cuenta de Twitter. Si Pakistán fue la víctima en su primera publicación del año, el martes el dardo apuntó a Palestina. El dirigente estadounidense amenazó con cortar las ayudas económicas a la Administración palestina si seguía con su negativa de no retomar el proceso de paz en Oriente Medio.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?