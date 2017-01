Trump asegura que la inteligencia estounidense considera "falso" el informe que le compromete

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que el miércoles recibió una llamada del jefe de los servicios de Inteligencia, James Clapper, en la que este le aseguró que es "falso y ficticio" el informe que circula y que compromete al dirigente al referirse a vídeos de contenido sexual y a sus contactos con el Kremlin.

Esta versión de la conversación no es sin embargo fa facilitada por el propio Clapper, quien informó el miércoles haber hablado con Trump para expresarle su "consternación" sobre la filtraciones del informe aparecidas en la prensa y para asegurarle que los servicios secretos no están detrás de esta filtración, como insinúa el magnate, en guerra abierta con la inteligencia estadounidense.

"James Clapper me llamó para denunciar como falso y ficticio el informe que ilegalmente circula. Inventarse hechos falsos es muy malo", ha tuiteado Trump.

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad!

El dirigente también ha aprovechado Twitter para arremeter contra el portal BuzzFeed, el responsable de la divulgación del informe y la CNN, que se limitó a informar que el espionaje estadounidense había advertido a Trump y a al presidente Barack Obama de la existencia del mismo, sin decir nada de su contenido. Pero Trump ataca por igual a ambos medios y ya se enfrentó el miércoles en su primera rueda de prensa al periodista de la cadena de televisión, al que le negó el derecho a preguntar.

We had a great News Conference at Trump Tower today. A couple of FAKE NEWS organizations were there but the people truly get what's going on