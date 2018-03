Trump ataca al fiscal de la trama rusa para desacreditar su investigación

No está claro si se siente envalentonado o más acorralado que nunca, pero Donald Trump acaba de abrir un nuevo frente en su estrategia para desacreditar las investigaciones que acechan a su presidencia. En otro domingo de incontinencia tuitera, el republicano ha disparado por primera vez contra el fiscal especial, Robert Mueller, el hombre que rastrea las posibles conexiones de su entorno con la trama rusa. “¿Por qué tiene el equipo de Mueller a 13 aguerridos demócratas, algunos de ellos grandes simpatizantes de la corrupta Hillary, y ningún republicano?”, ha escrito en las redes sociales. "¿Acaso alguien piensa que es justo?". La intención no es muy distinta a la que había buscado hasta ahora: presentarse como la víctima de una vasta persecución política.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!

Trump ha descrito insistentemente la investigación como una “caza de brujas”, pero ni sus maniobras para deshacerse de los funcionarios que la encabezaron inicialmente al frente del FBI ni sus andanadas para difamar a sus principales protagonistas han servido para frenar las pesquisas. Más bien al contrario. Todo indica que Mueller se está acercando cada vez más al presidente tras haber procesado a varios de los hombres de confianza de su campaña. 'The New York Times' publicó esta semana que el fiscal ha emitido una orden judicial para recabar documentación de la Trump Organization, la compañía que engloba los múltiples negocios del magnate reconvertido en presidente. Busca documentos relacionados con Rusia, pero también cualquier rastro de dinero foráneo que pudo haber servido para financiar su campaña.

Trump está nervioso. “La investigación de Mueller nunca debería haber comenzado porque no hubo colusión ni se cometió crimen alguno”, ha insistido esta mañana para decir que se basó en informaciones y “actividades fraudulentas” financiadas por los demócratas y su candidata Hillary Clinton.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!