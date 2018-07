Trump y Juncker abordan las tensiones comerciales

Un funcionario europeo ha definido los aranceles a la importación de acero y aluminio de la Unión Europea que el mes pasado aprobó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una “escaramuza comercial”. La plena guerra, no obstante, pende de otras tarifas que el mandatario estadounidense amenaza con imponer a continuación: las que gravarían entre un 20% y un 25% las importaciones de vehículos y componentes de automóviles del viejo continente. Y aplacar esa escalada es la compleja misión con la que ha llegado a Washington Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que este miércoles se ha reunido en la Casa Blanca con Trump.

Ambos han tenido buenas palabras y tono diplomático en sus declaraciones a la prensa justo antes del encuentro, en las que ninguno ha hecho mención específica a los aranceles automovilísticos. Trump, que ha definido a Juncker como "muy inteligente y duro" y ha asegurado que "representa bien a su gente, a sus países", ha explicado que busca una relación comercial "justa" y se ha mostrado "esperanzado" de poder llegar a un acuerdo. El luxemburgués, por su parte, ha recordado que Europa y EEUU son "socios cercanos, aliados y no enemigos".

Ambiente caldeado

Las palabras de Juncker eran una elegante respuesta a declaraciones que hizo la semana pasada Trump y que habían contribuido a caldear el ambiente previo al encuentro cara a cara, al que seguía una reunión bilateral con equipos más amplios de ambas partes. En su visita a Bruselas para la cumbre de la OTAN, Trump declaraba directamente a la UE “un enemigo” y prometía “represalias tremendas” si no se alcanza un acuerdo comercial. Y el martes usaba Twitter para lanzar una propuesta sin futuro: que tanto EEUU como la UE abandonen todos los aranceles, barreras y subsidios, una idea que ha vuelto a lanzar este miércoles en las declaraciones en el Despacho Oval.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!