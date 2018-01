Trump, a Kim Jong-un: "Mi botón nuclear es mucho más grande y poderoso... y funciona"

Horas antes de que Corea del Norte haya anunciado que reabrirá las suspendidas líneas de comunicación con Corea del Sur como parte de la voluntad de retomar el diálogo expresada por su líder, Kim Jong-un, en su mensaje de Año Nuevo, a miles de kilómetros el presidente estadounidense, Donald Trump, parece haberse burlado del líder norcoreano en un tuit en el que sube el tono de su particular duelo atómico.

"Kim Jong-un acaba de afirmar que el 'botón nuclear está siempre a punto en su escritorio'. Alguien de ese debilitado y famélico régimen puede por favor informarle de que yo también tengo un botón nuclear, que es más grande y más poderoso que el suyo. Y que mi botón funciona", ha explicado Trump en su medio de comunicación preferido, Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!