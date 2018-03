Trump reemplaza al secretario de Asuntos de Veteranos

En dos tuits, Donald Trump ha anunciado este miércoles el relevo del secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, al que pretende sustituir con Ronny Jackson, su médico personal en la Casa Blanca. Hace semanas que se especulaba con la salida de Shulkin y su despido es el cuarto cambio de alto nivel que el residente de Estados Unidos realiza solo este mes, en el que han dicho adiós a la Administración y al equipo presidencial el principal asesor económico de la Casa Blanca Gary Cohn, el secretario de Estado Rex Tillerson y el Asesor de Seguridad Nacional H. R. McMaster.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!