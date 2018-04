Trump tilda de "gran progreso" el freno nuclear de Corea del Norte

Fin de los desmanes norcoreanos hasta nueva orden. Pionyang ha suspendido los lanzamientos de misiles de medio y largo alcance y los ensayos nucleares. No pasa un día sin una buena nueva en la península. El viernes se había restablecido la línea telefónica que conecta el despacho en la Casa Azul del presidente surcoreano, Moon Jae-in, con la Comisión Militar norcoreana que encabeza Kim Jong-un.

Corea del Norte acumulaba ya más de cuatro meses sin perturbar a la comunidad internacional con sus tropelías pero su último anuncio no escasea en simbolismo ni relevancia cuando falta apenas una semana para la histórica cumbre presidencial en la península. Se trata de “un significativo avance” que “creará un ambiente muy positivo para el éxito” de la reunión, opinó Seúl. “Son muy buenas noticias para Corea del Norte y el mundo. Un gran progreso”, aplaudió Donald Trump desde Twitter. Pionyang también desveló el cierre de su silo nuclear de Punggye-ri, una zona montañosa que ha soportado los seis ensayos desde 2006. El agotamiento de sus estructuras explica el derrumbe de un túnel que meses atrás dejó unos 200 muertos y generó el miedo global a un accidente nuclear de consecuencias imprevisibles.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.