La UE anuncia que responderá "adecuadamente" a los aranceles de EEUU

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado este viernes que la Unión Europea (UE) responderá "adecuadamente" a la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio anunciada ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No nos quedaremos sentados sin hacer nada mientras nuestra industria es golpeada con medidas injustas que ponen en riesgo miles de empleos europeos", ha declarado Juncker en un comunicado en el que agrega que considera la decisión una medida de proteccionismo injustificado.

El presidente de la CE dice lamentar "profundamente" la decisión de Washington, que "parece representar una descarada intervención para proteger a la industria doméstica de EEUU que no se basa en ninguna justificación de seguridad nacional".

Propuesta de contramedidas

"La Comisión presentará en los próximos días una propuesta de contramedidas compatibles con la Organización Mundial del Comercio contra EEUU para reequilibrar la situación", señala Juncker. "El proteccionismo no puede ser una respuesta para nuestro problema común en el sector del acero", añade, y destaca que la UE ha sido "un aliado seguro para EEUU durante décadas".

La reacción comunitaria llega después de que Trump anunciara que la próxima semana firmará aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las aluminio de algunos países, y que estarán en vigor durante mucho tiempo.

Deterioro de las relaciones

El máximo responsable del Ejecutivo comunitario subrayó que la decisión de Trump "solo puede agravar las cosas", en un contexto de deterioro de las relaciones comerciales entre la UE y EEUU, que negociaban un acuerdo de libre comercio (TTIP) hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca, cuando las discusiones que quedaron suspendidas.

Por su parte, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, incidió en que la decisión de Washington tendrá "un impacto negativo en las relaciones transatlánticas y en los mercados globales". "Además, elevará los costes y reducirá las opciones para los consumidores de acero y aluminio de EEUU", añadió.

Clamor mundial

"El comercio mundial se verá perjudicado si los países siguen el ejemplo de Estados Unidos", ha declarado un portavoz del Ministerio de Exteriores chino. Canadá, primer socio comercial de EEUU, ha calificado la medida de "inaceptable". Rusia ha expresado también su "preocupación". La réplica de Trump, una vez más, en Twitter: "Cuando un país (EEUU) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar (...)".

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!