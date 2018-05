Zuckerberg comparecerá en el Parlamento Europeo tras la filtración masiva de datos

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá próximamente ante el Parlamento Europeo para hablar sobre el uso de los datos personales de los usuarios, tras la filtración masiva de datos a la empresa Cambridge Analytica, informó hoy el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

"El fundador y consejero delegado de Facebook ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible, esperamos que ya la próxima semana, para reunirse con los líderes de los grupos políticos y con el presidente y el ponente de la comisión de Libertades Civiles y Justicia", indicó Tajani en un comunicado.

