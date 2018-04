Antonio Caracol, autónomo prejubilado de Mérida: «Los jóvenes nos apoyan al ver que se ríen de nosotros»

Prejubilado por una baja total permanente, Antonio Caracol fue autónomo y, actualmente, es pensionista. Reclama ante todo una equiparación de las subidas de las pensiones con las del IPC y pone voz a otros muchos jubilados que están reivindicando las mismas cuestiones al Gobierno central. Asimismo, piensa que el sistema de pensiones está correcto y que la situación no se estancará, sino que saldrá adelante.

-¿Cuáles son las reivindicaciones de los pensionistas?

-Por parte de los pensionistas demandamos la subida por encima del 0,25%, ya que nos afecta muchísimo porque más que una subida es una bajada. Todo esto es debido a que el IPC ha subido más que la subida de las pensiones, en concreto, un 1,20% y esto nos deja por debajo. Por ello, la plataforma de pensionistas exige, en primer lugar, la equiparación de la subida de las pensiones con el IPC aunque también demandamos otras muchas cosas.

-¿Cómo percibe la situación actual que viven los jubilados?

-Realmente la veo un poco rara porque digamos que, sin ser de ningún partido, quienes están gobernando creo que están tirando globos sonda porque las elecciones están muy cerca y creo que les tienen miedo a los votos. En Mérida en concreto está quizás más agravada la situación porque todo se tiene que comprar, desde la sal hasta el agua y, de esta forma, para un pensionista con una pensión mínima es bastante difícil.

-¿El colectivo se está movilizando lo suficiente en la ciudad?

-Creo que sí, hay más movilización de lo que la gente se piensa. El otro día en la plaza contamos con unas 1.200 personas, pero más allá del dato, lo curioso y sorprendente era que las personas estaban allí incluso con la lluvia que cayó. Realmente calculo que si no hubiese llovido podríamos haber sido unas 5.000 personas. Además, a quienes ya somos pensionistas se están sumando aquellas personas que se jubilarán dentro de unos años y perciben lo que les puede pasar. Por otro lado, los jóvenes también se acercan porque observan que el gobierno se ríe de nosotros.

-En este sentido, ¿considera que se continuará alzando la voz?

-Por supuesto, la gente está más alerta y despierta, antes estábamos más dormidos, pero ya no. Como decía un compañero «los nuevos jubilados están muy preparados» porque pueden observar la situación actual, se preparan para seguir protestando y alcanzar una mejora de la situación. Pienso que las pensiones no se estancarán, con el antiguo gobierno las pensiones estaban congeladas y actualmente, aunque poco a poco, se están consiguiendo más cosas. Además, si se aprueban los presupuestos será un nuevo punto de partida para conseguir nuestras peticiones.

-¿Está bien repartido el dinero?

-Pienso que sí, ya que si una persona ha cotizado durante toda su vida, posteriormente en la jubilación percibirá lo que tiene que recibir, no más. Es justo y está bien repartido, aunque en el pasado pienso que no se actuó bien, se dio de más y ahora pagamos los platos rotos. Las prejubilaciones forzosas fueron una circunstancia que no solo agravó la situación, sino que la desestabilizó. En definitiva, en este sentido, no me puedo quejar porque sé que es así, quien haya cotizado más, más recibirá en su jubilación y quien no haya cotizado mucho, no podrá recibir mucho, está claro. Personalmente lucho por equiparar la subida de las pensiones a las del IPC, debido a que, hoy en día, es un descaro.