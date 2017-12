El Ayuntamiento de Mérida amortiza la banda municipal de música por su coste

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me da que esto es una falacia en toda regla. Pueblos de Extremadura, bastante pequeños en el número de habitantes tienen banda de música y Mérida: NO. Deberían explicar con más detalle esos gastos de 100.000 euracos. O que se de Osuna una vuelta por esos pueblos de Dios, en Extremadura, que si tienen dignidad para tener una banda de música. En estos tiempos que corren que con la música apaciguan a las fieras, me da que las fieras se han zampado la música y a los músicos,vamos que las fieras son las que están instaladas en el Ayuntamiento. Haremos un zoo y sacaremos dinero con el Ayuntamiento, qué contento.