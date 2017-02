Cita carnavalera con los primeros en Mérida

Nueva jornada de convivencia carnavalera. El mal tiempo no impidió que los emeritenses acudieran ayer a las carnavaladas de El coleccionista de alegrías y Los danzarines emeritenses, que hicieron disfrutar a los asistentes con un buen ambiente carnavalero donde no faltaron las actuaciones musicales a cargo de agrupaciones de la ciudad. La plaza de Gabriel y Galán acogió el evento de Los danzarines emeritenses, que un año más propusieron actividades para mayores y pequeños, con un castillo hinchable incluido. No faltaron las barras para adquirir comida y bebida a precios populares ni los talleres de maquillaje para que los asistentes pudieran ponerse algunos de los trajes y complementos que la asociación cultural ha sacado a la calle en años anteriores.

Los danzarines emeritenses se alzaron el pasado año con el primer puesto del concurso de pasacalles. «Nos estamos preparando con mucha ilusión y ya rematando los trajes, porque la música y la coreografía está prácticamente terminada», informaba ayer el presidente de la asociación, Antonio Trejo. «Vamos a intentar ponérselo muy difícil al jurado como todos los años, pero también buscamos que a la gente de Mérida le guste la propuesta que llevamos este año», sostiene el componente, quien aprovecha para invitar a los emeritenses a que participen del carnaval romano que está por llegar. «Chirigotas y comparsas afortunadamente están muy consolidas y solo nos falta el empujoncito a los pasacalles de Mérida», subraya Trejo.

En la otra margen del río, los componentes de la comparsa El coleccionista de alegrías, que el pasado año lograron el primer premio del concurso de agrupaciones en su modalidad, disfrutaron de su tradicional carnavalada en la que también participaron varias agrupaciones carnavaleras para amenizar la jornada con sus coplillas. José Rodríguez, integrante de la comparsa, se muestra muy satisfecho por cómo van los ensayos y espera que este año haya mucho ambiente en el carnaval. «Esperamos mantener el nivel en la actuación y que la gente participe en los carnavales para que se quede en Mérida como el año pasado, que había muchísima gente en la calle», destaca.