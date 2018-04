Fernando José Jiménez: «No hay mucha afición por el mundo de los todoterrenos»

Naturaleza y motor. La primera ruta fotográfica para 4x4, quads, motos y buggies se desarrolló el pasado sábado por Mérida y comarca con más de un centenar de participantes que salieron con sus vehículos a disfrutar de los parajes naturales próximos a la ciudad. El club Emerita 4x4, con la colaboración de la asociación de vecinos de María Auxiliadora, fue el organizador de este evento con su presidente, Fernando José Jiménez, a la cabeza de este tipo de aventuras sobre ruedas para poder seguir creando escuela.

-¿Cuándo surge esta afición?

-Me viene desde pequeño y he tenido vehículos de todo tipo, como motos y quads, pero siempre me han apasionado los todoterrenos. El año pasado estuve compitiendo en el campeonato extremeño de slalom con un BMW, pero lo dejé porque aunque me gustó no me tira tanto como el barro, la aventura como digo yo.

-¿Cómo formaron el club?

-Todo comenzó a través de un grupo de amigos que realizábamos salidas al campo con otros vehículos. Empezamos a ir a eventos que se hacían en otras localidades, como la ruta que hemos organizado, y pensamos en montar un club para poder organizar nuestros propios eventos en la ciudad. En realidad, con el mundo del motor y del barro empezamos en el año 2000, pero nunca nos atrevíamos a formar un club porque exigían muchos documentos y siempre teníamos ese miedo a arrancar. Al final decidimos dar el paso adelante.

-¿Qué pretendían con esta ruta?

-La ruta ha sido el primer evento de este tipo que se ha hecho en la ciudad, porque a veces se hacen salidas esporádicas de cuatro o cinco coches con amigos, pero con tantos vehículos nunca. Gracias al compromiso del Ayuntamiento de Mérida y al apoyo de los patrocinadores hemos podido dar el paso. En la ruta pasamos por diferentes pueblos de la comarca visitando algunos lugares a los que no se puede acceder con otro tipo de vehículos que no estén preparados para ello. Lo que pretendíamos era hacer una ruta fotográfica para tener los recuerdos de los sitios por donde pasamos, disfrutar de nuestros vehículos, estar con los amigos y conocer a gente de otras localidades.

-¿Qué les aportan estas salidas?

-Me gusta el hecho de ir a un sitio sin saber bien a dónde vas y buscar nuevas rutas para encontrar lugares que no conoces aún. Eso es lo que nos planteamos cuando salimos porque en Mérida y comarca hay muchísimos sitios que no se conocen y siempre encuentras cosas nuevas.

-¿Hay muchos aficionados en Mérida a este tipo de vehículos?

-En el grupo que tenemos hecho estamos unos 50 vehículos y son casi todos de Mérida. Ahora mismo hay afición y cada vez se está creando más por el simple hecho de que ya lo estamos dando más a conocer, la gente se va involucrando a la hora de hacer salidas al campo. Es verdad que no hay tanta afición como nosotros quisiéramos, porque siempre ha habido afición a los quads y a los buggies pero no hay mucha para los vehículos todoterrenos, así que ojalá se fuera animando cada vez más gente al mundo del 4x4.

-¿Tiene algún rincón favorito?

-Me gusta mucho la zona del embalse de Proserpina con la presa. También el camino de Santa María que lleva a la antigua estación de Aljucén. Cuando hacemos rutas solemos parar por allí para la merienda. Creo que la gente de Mérida no conoce bien esos parajes porque cualquier persona no puede acceder. Es una zona que está abandonada y olvidada.