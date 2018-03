IU facilitará el presupuesto de Mérida a cambio de remunicipalizar el servicio de limpieza

Pacto a un año de las elecciones. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, rubricó ayer con IU un «acuerdo político de mínimos» para sacar adelante los presupuestos de este año a cambio de que la gestión del servicio de limpieza de los edificios municipales vuelva a ser pública. Además, ambos se comprometen a negociar a qué se destinará el superávit en caso de que la liquidación de 2017 fuera positiva (se está cerrando ahora) y también a aumentar la inversión en políticas sociales e infraestructuras, así como a iniciar los trámites para convocar un concurso de traslados en el ayuntamiento.

Rodríguez Osuna explicó que este acuerdo llega tras varias conversaciones mantenidas entre ambas partes, ya que «hay muchas materias en las que el PSOE e IU coinciden». La principal, recuperar la gestión de la limpieza, que volverá a ser pública. Actualmente los servicios los presta la empresa Abeto con un presupuesto de 1,2 millones de euros anuales. El contrato cumple el próximo abril y en lugar de sacar una nueva licitación, el ayuntamiento optará por volver a prestar el servicio de forma directa. Ahora la plantilla está compuesta por 41 empleados y según detalló la portavoz municipal, Carmen Yáñez, «los que corresponda se subrogarán conforme a la ley».

El acto de recuperar el servicio no lleva ningún coste añadido, pero una vez que vuelva a ser público los trabajadores cobrarán arreglo a convenio, y en ese caso sí puede haber un incremento del gasto. No obstante, no habrá que pagar ningún margen industrial a la empresa concesionaria.

MÁS GASTO SOCIAL / Además, el acuerdo para facilitar la tramitación del presupuesto mediante la abstención de IU también incluirá acordar con la formación el destino del superávit de 2017 en caso de que lo hubiera, así como a mejorar la inversión en políticas sociales mediante la creación de un Fondo de Garantía que asegure los servicios básicos y mínimos vitales a las familias, o la mejora de las infraestructuras viarias, deportivas y educativas de la ciudad. En este sentido, Rodríguez Osuna explicó que se llevará a cabo un estudio de viabilidad para instalar un aparcamiento provisional en los terrenos del antiguo Hernán Cortés.

De igual forma, se acuerda iniciar los trámites para una convocatoria de provisión de puestos que afecte a todas las vacantes de la Relación de Puetos de Trabajo (RPT) y la plantilla municipal, así como a aprobar un reglamento que regule la concesión de los complementos salariales de productividad. Elaborar una propuesta conjunta con la Junta para modificar las zonas de escolarización, incluir cláusulas sociales en la contratación pública o el fomento de los alquileres sociales son otros de los puntos que se incluyen en el documento firmado.

ACUERDO DE MÍNIMOS / El coordinador de IU en Mérida, Juan Francisco Blanco, reconoció que se trata de «un acuerdo de mínimos» con una limitada capacidad transformadora, aunque sí con un impacto «sustancial» en la vida de los ciudadanos. «Nos congratula que por fin se haya iniciado un acuerdo de legislatura», dijo. Por su parte, el portavoz de IU en el ayuntamiento, Álvaro Vázquez, señaló que ambas partes «han sido generosas» y destacó como «elemento diferenciador» respecto a los anteriores presupuestos la remunicipalización del servicio de limpieza. Explicó además que para valorar el grado de cumplimiento del acuerdo, se constituirá una comisión de evaluación y fiscalización.

Por último, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, quiso poner de manifiesto que gran parte de las medidas que incluye el acuerdo firmado con IU y que «ahora se refuerzan» formaban parte del programa electoral del PSOE. «Muchas nos hubiera gustado tomarlas al inicio de la legislatura, pero no ha sido posible hasta que la situación ha mejorado el Ministerio de Hacienda ha comprobado que hemos ido cumpliendo», concluyó.