José Manuel Barquilla, drag queen Priscilla Osiris de Mérida: «En el colectivo LGTBI se están dando pasos agigantados»

Peluquero de día y drag queen de noche. El espectáculo y su peluquería Babar son los pilares profesionales de José Manuel Barquilla Barrero, el siete veces ganador del concurso nacional de drag queen Tomás Bravo de Mérida y en 2016 de la gala de drag queen del Carnaval de Águilas (Murcia), considerada la más importante del país a nivel peninsular. El carnaval romano lo acercó al mundo drag hace diez años y se ha convertido en todo un referente.

<b>-¿Cómo surge su interés por dedicarse al espectáculo drag?

</b>-Empecé hace diez años cuando empezó el concurso drag queen de Mérida. Éramos un grupo de amigos que nos gustaba mucho el carnaval y surgió de ahí porque nunca había tenido aspiraciones artísticas de ese tipo. El primer año me presenté al concurso sin bailarines, pero en la actualidad estamos cuatro bailarines y yo.

<b>-¿Por qué cree que al público le gusta tanto su puesta en escena?

</b>-Creo que es un conjunto de todo. En lo que más nos centramos a la hora de hacer el espectáculo es en contar una historia. Eso al público le gusta mucho porque están viendo el espectáculo y le estamos transmitiendo algo, lo montamos de forma teatral.

<b>-¿Cómo compagina su faceta artística con la peluquería?</b>

-Lo compagino echándole muchas horas. Cuando termino de trabajar en la peluquería voy a casa y me encargo de todo el espectáculo: desde el diseño del vestuario hasta la confección, el diseño de maquillaje y hacerlo, la selección de la música y la puesta en escena. Todos los que hacemos espectáculos de drag en la península tenemos como referente a Las Palmas de Gran Canarias.

<b>-Hablando de Las Palmas, ¿qué opina de la polémica surgida por la actuación de Drag Sethlas?

</b>-El espectáculo me pareció impresionante en todos los aspectos. No creo que dañe la sensibilidad de ningún colectivo ni de nadie porque no se ha hecho para mofarse ni ridiculizar, aunque reconozco que yo no hubiese elegido esa temática por respeto a las personas que tienen creencias religiosas. Hay infinidad de agrupaciones en chirigotas y pasacalles que han salido con temáticas religiosas y no se ha creado la misma polémica. Creo que se ha creado la polémica solo porque lo ha hecho un drag queen y se están pasando muchísimo con el chico.

<b>-¿Qué le parece el concurso de drag queen emeritense?</b>

-La gala drag queen de Mérida habría que potenciarla mucho más. Llevo mucho tiempo luchando para que tengamos un escenario digno y nos saquen de la plaza de España. Hace falta un sitio donde el público pueda estar sentado para disfrutar del espectáculo porque nos llevamos mucho tiempo preparándolo para que después el 70% de las personas que están en la carpa no lo aprecien. Hay que poner muchas cosas encima de la mesa para que se convierta en un espectáculo de referencia no solo en Mérida, sino en Extremadura y España.

<b>-En relación al colectivo LGTBI, ¿cómo valora la gestión por parte de las administraciones?

</b>-En el colectivo LGTBI en Extremadura se están dando unos pasos agigantados y se lo están currando muchísimo. El concejal de la delegación LGTBI, Pedro Blas Vadillo, lo está haciendo muy bien. Este año se hizo por primera vez el día del orgullo gay en la ciudad y fue un éxito rotundo, la plaza de España estaba llena de gente y la aceptación fue buenísima.

<b>-¿Estamos en un país de mente abierta o queda mucho trabajo?

</b>-Hay de todo. Creo que muchas veces donde más homofobia hay es dentro del colectivo gay porque las represiones nos las creamos nosotros mismos. Hay que disfrutar de la vida, vivirla como uno quiera respetando a los demás y que te respeten también a ti.