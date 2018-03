Isabel Galán: «La situación va repuntando y ya se empieza a crear empleo»

Es administrativa de profesión, pero pone voz a todos los empresarios de la ciudad. Isabel Galán es presidenta de la Asociación de Empresarios de Mérida y Comarca (Aeme) y también secretaria de la Coordinadora de Empresarios de Mérida (CEM).

-¿Por qué se creo Aeme, qué función tiene?

-Se fundó en el año 2006 porque aquí estábamos un poco desamparados por la patronal y bastante dispersos. Extremadura cuenta con mucha expansión de terreno y a su vez los empresarios se encuentran ubicados en núcleos como Mérida, Don Benito o Almendralejo. La idea fue entonces la de aglutinar y agrupar a todo el empresariado del entorno, ya que no nos centramos en un solo sector y tampoco en una zona en concreto, sino que somos comarcales. Actualmente contamos con 50 socios, aunque antes de la crisis llegamos a ser 120. Además, nuestra función es la de informar al empresario sobre ayudas, licencias... En definitiva, para ahorrar tiempo y dinero.

-¿Se notó mucho la crisis en la ciudad?

-Sí, lo cierto es que se cerraron muchas empresas, hubo una bajada de un 30 o 40%, sobre todo aquellas cuya plantilla la formaban cuatro o cinco personas. Actualmente, es cierto que la situación va repuntando y se están haciendo muchas cosas. Se aprecia movimiento en el polígono con la incorporación de nuevas naves y la creación de nuevos puestos de trabajo.

-¿Qué tipo de ayudas tienen los empresarios?

- A decir verdad existen muchas subvenciones. Actualmente no hay problema de dinero pero no están equiparadas para lo que necesita el empresario, ya que en muchas ocasiones hay requerimientos que no tienen sentido, son cosas incongruentes. Hoy en día, las subvenciones tienen muchos requisitos que dejan fuera de oportunidad a muchas empresas por no cumplir alguno de ellos. Son ejemplos el tener que asociarte a otras empresas. Opino que se debería de hacer más flexibles estas subvenciones con requisitos que puedan dar oportunidades, incido en que no es un problema de dinero, sino de oportunidad.

-¿Qué se debería de promover en favor del sector empresarial?

- Mayor promoción. Sí que es verdad que por el turismo se apuesta muy fuerte y se lleva ese tema muy bien pero sin embargo en el sector empresarial no es así. Las infraestructuras de los polígonos de Mérida están en muy mal estado y se tendría que agilizar los trámites burocráticos. En definitiva, ayudar más al empresario, no tanto al emprendimiento, para que las empresas que están tampoco desaparezcan.

-¿Qué demandan más los empresarios?

- Sin ninguna duda el tema de los impuestos, ya que se paga mucho para el poco nivel de trabajo que tenemos, pues ha bajado en un 30 o 40% después de la crisis. Sin embargo, los impuestos siguen igual y el IRPF cada vez está más alto. Todos estamos de acuerdo en que nos gustaría poder pagar 1.500 euros al trabajador, pero entonces debería reducirse alguna cuota para poder afrontarlo. No se puede pagar de ese sueldo 1.000 euros de Seguridad Social. Lo único que solicitamos es que las cuotas sean más equitativas.

-¿Para qué se fundó CEM?

-Para aunar fuerzas, ya que en CEM estamos ocho asociaciones diferentes y más de 1.000 empresas que hacen posible que nuestras exigencias se resuelvan más rápido que por separado.