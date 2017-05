«La sociedad es más consciente de los beneficios del ajedrez»

Reconoce que no entendería su vida sin el ajedrez y no es para menos. Clara Gallego, estudiante de Finanzas y Contabilidad, lleva jugando desde que tenía apenas siete años y a sus 20 ha conseguido ganar un buen número de torneos. El último de ellos, el campeonato femenino de Extremadura que le da el pase al nacional.

-¿Cómo empieza con el ajedrez?

-Con unos siete años veía a mi padre y mi hermano jugar en casa y lo típico que quieres hacer cosas de mayores. Mi padre me enseñó a jugar y mi profesor fue Juan Antonio Montero, el actual presidente del Club Magic. A partir de entonces entré en el club y empecé a participar en los torneos.

-¿En cuántos ha participado?

-La verdad que desde el 2004 que empecé a jugar he participado en un montón de torneos, tanto locales, regionales, nacionales y alguno internacional. También jugaba en los Judex y solía quedar campeona en mi categoría, por lo que de ahí iba a los campeonatos de España. La primera vez que quedé campeona de Extremadura fue en 2006. También ganamos la medalla de oro en cuarto tablero en el campeonato de España por equipos que se jugó en Murcia en el 2010. En las partidas simultáneas he tenido la oportunidad de jugar con grandes jugadores como el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen.

-¿Qué ha supuesto ganar el campeonato de Extremadura?

-Siempre había intentado optar a ser la campeona en la categoría absoluta porque me había quedado a las puertas y este año lo he conseguido, entonces estoy muy orgullosa porque ves cómo el esfuerzo da sus frutos. Después de esto participaré en el campeonato nacional que será en Linares (Jaén). Estoy también muy agradecida porque he recibido un montón de felicitaciones. Se lo agradezco mucho a mi familia pero sobre todo al club porque desde pequeña me han apoyado y han apostado por mí.

-¿Cón qué expectativas va?

-Es un torneo difícil porque la gente está muy preparada, pero no hay que rendirse antes de tiempo. Voy a jugarlo y daré lo mejor de mí, eso es lo importante.

-A día de hoy, ¿qué pápel juega el ajedrez en su vida?

-Toda mi vida está relacionada con el ajedrez porque juego desde pequeña. Jugar al ajedrez lo relaciono con la vida, porque tienes que enfrearte a todo tipo de sistuaciones, el ajedrez te ayuda a mejorar la concentración, todas las partidas se pueden analizar y sacas una autocrítica... El ajedrez también te aporta razonamiento, cálculo y mayor memoria fotográfica que noto mucho con los estudios. Pero sobre todo me quedo con las personas que he conocido gracias a los campeonatos, eso es lo que más valoro.

-¿Cualquiera puede practicarlo?

-El ajedrez es muy barato, no necesitas nada para jugar salvo el tablero. Es apto para todas las edades, sobre todo a partir de los tres o cuatro años, y puedes jugar en cualquier sitio y a cualquier hora. Yo recomendaría a la gente que jugase porque no es solo para gente lista como muchos piensan, no hay que tener ninguna cualidad especial para jugarlo. Si quieres mejorar y avanzar es cuestión de echarle tiempo porque el ajedrez también se estudia y requiere su esfuerzo.

-¿Tiene pensado dedicarse profesionalmente al ajedrez?

-La verdad es que no está dentro de mis planes porque ahora estoy estudiando una carrera en Cáceres y estoy más centrada en los estudios, aunque sé que no voy a abandonar el ajedrez y seguiré participando en los torneos.

-¿Es un juego solo de hombres?

-No, creo que cada vez se nota má que hay un mayor impulso con chicas que juegan al ajedrez.

-¿Hay mucha afición por el ajedrez en la ciudad?

-El ajedrez está evolucionando favorablemente, sobre todo lo veo en Mérida. La sociedad en general es más consciente de los beneficios que aporta el ajedrez.