« El premio más grande del carnaval te lo da la calle»

El 3x4 llegó a su vida hace más de veinte años para nunca marcharse. Félix Barrena ha hecho del carnaval una forma de expresión como autor de la chirigota emeritense Ya no salgo más, una agrupación que este año se ha subido por cuarta vez a las tablas del Gran Teatro Falla para participar en el concurso gaditano.

<b>-De Los pilinguis a Ya no salgo más pasando por varios grupos, ¿cómo ha sido la trayectoria?

</b>-Empecé con Los pilinguis tocando el bombo y luego fui «cazurro», de ahí pase a Tagorichi y mientras estaba con ellos estuve con Los sureños. Después hicimos la chirigota que tenemos a día de hoy, con la que estuvimos seis años en la calle y estos últimos cuatro en el Falla. También salí un año con Las que faltaban.

<b>-¿Cómo era el carnaval de antes?</b>

-El carnaval de antes era más popular porque había mucha más afición por la fiesta y la gente se disfrazaba más. Ahora la diferencia que hay es que está simplemente el pasacalles, el concurso y las carnavaladas que hacen las agrupaciones. La fiesta en sí es para los carnavaleros, aunque este año quizás haya más ambiente por el tema de que el Martes de Carnaval es festivo. Realmente el carnaval lo hacemos los carnavaleros porque somos pocos los que de verdad vivimos la fiesta.

<b>-¿Cómo valora el apoyo que recibe por parte del ayuntamiento?

</b>-Siempre digo que entramos un poco en demagogia con el tema del carnaval porque realmente el ayuntamiento apoya una fiesta en función del volumen de las personas que la disfrutan en la ciudad. Me encanta el carnaval, pero tengo que reconocer que el ayuntamiento destina un dinero según el apoyo de cada fiesta. Nosotros tenemos que hacer fuerza desde las propias agrupaciones, que es desde ponemos nuestro grano de arena para moverlo.

<b>-Como autor de la letra y música, ¿qué busca con el repertorio?

</b>-El repertorio siempre va muy al tipo y a través de este me gusta buscar una crítica social fuerte. Digamos que dentro del grupo tú eres el que llevas un pegote de arcilla pero el resto de componentes son los que lo moldean y posibilitan el resultado final.

<b>-¿Qué opina del María Luisa?

</b>-El María Luisa es un teatro precioso donde he tenido muy buenas experiencias y me gustaría que se pudiera hacer de nuevo algún tipo de certamen carnavalero, pero a día de hoy no podríamos hacer el concurso allí con el volumen de público que tenemos. Hay que plantearse hasta qué punto nos va a venir bien celebrar allí el concurso cuando no va a entrar ni la mitad de público. Ojalá se restaure algún día y disfrutemos de él pero de otra manera, no para el concurso.

<b>-¿Qué tiene la calle frente al concurso de agrupaciones? </b>

-La calle tiene el premio más grande que siempre hemos buscado y es el calor de la gente. La calle es mucho más objetiva y te da una sensación más real de lo que realmente llevas y se disfruta más. Realmente nuestro origen es callejero. La calle me ha enseñado a concursar sin que tenga malas experiencias porque me dio la receta para ir al concurso sin que me llevara palos y sofocones. La gente muchas veces está equivocada al pensar que las expectativas de los grupos están solo en el concurso. La verdad es que para este carnaval espero cantar lo máximo posible y disfrutar.

<b>-¿Alguna mejora para la fiesta?</b>

-Admiro mucho a la gente que está sacando grupos infantiles y es un objetivo que tengo en mente porque es una buena herramienta para potenciar el carnaval. Si no hay cantera de niños, el carnaval no irá a ningún lado en unos años. Creo que es algo que le falta aunque afortunadamente se vaya sumando algún grupo más.