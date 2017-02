El regreso de Tagorichi marca la primera jornada del concurso de Mérida

Mérida ya suena a 3x4. Pasaban las nueve de la noche cuando se alzaba el telón del palacio de congresos de la capital extremeña para abrir la primera de las cinco sesiones de semifinales del concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval Romano 2017. El público quería coplillas y seis agrupaciones (tres chirigotas y tres comparsas) se encargaron de calmar las ganas de carnaval. El regreso al concurso de los Tagorichi, que se dejaron caer los últimos en el escenario, marcó esta primera jornada que no defraudó y en la que también salió bien parada la comparsa Los segundos. Las menciones a los quioscos de la plaza de España no faltaron en los repertorios y es previsible que la temática siga siendo bastante recurrente.

Como novedad de esta edición, los primeros en subirse a las tablas fueron los integrantes del grupo de música Afadiscop (Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad del centro ocupacional Proserpina), quienes ataviados de romanos derrocharon ilusión y ganas en una puesta de escena que agradeció el público. Estos simpáticos 'teloneros' del concurso emeritense, ya que su actuación no cuenta para la clasificación final, pusieron en pie a un respetable que no dudo en interactuar con ellos. Como diría Soledad Báez al final del popurrí: “Viva el carnaval y el carnaval inclusivo”.

La comparsa Pandora fue la primera de las agrupaciones a concurso en salir al escenario. Con un tipo de mujeres locas por el carnaval, las emeritenses defendieron un repertorio que apostó por defender los derechos de la mujer y fue crítico con el machismo. El primer pasodoble de Bendita locura destacó el esfuerzo que supone sacar adelante por méritos propios la agrupación; el segundo, invitó a soñar a las mujeres para que sean lo que quieran y defiendan su locura carnavalera. En la tanda de cuplés no faltó un guiño a los quioscos y las casetas de la plaza de España.

Desde Almendralejo llevaron sus risas al palacio de congresos los integrantes de La mascarada, chirigota con un singular tipo de piojos “resalaos” que tuvo muy buenos golpes. La presentación arrancó con la música de la comparsa gaditana Los Cobardes, de Martínez Ares, para poner en pie un repertorio simpático que conectó con el público. Con el primero pasodoble mostraron su respeto al carnaval romano y el segundo tuvo como destinario a Fernando, el padre de la pequeña Nadia acusado de utilizar la enfermedad de su hija para ganar dinero. El estribillo de los cuplés enganchó pronto con el público, que ya en el segundo lo coreaba. En el popurrit, las apariciones estelares de ‘pelo’ y ‘peine’ dejaron buenos momentos.



Las legendarias jugaron sus cartas en Mérida con un tipo de azafatas de vuelo de la compañía ‘air Legendarias’. “Arrancamos el vuelo con destino al carnaval”, presentaba la voz en off al inicio del pase. Las integrantes de esta chirigota de Calamonte hicieron al público viajar por el mundo a través de un repertorio variado que tuvo críticas para la clase política en el primer pasodoble y para la violencia machista, en el segundo. La letra del primer cuplé fue para el Martes de Carnaval que este año es festivo y el segundo para los “mataratas” que ponen como bebidas en las salidas nocturnas por la ciudad. En el popurrit se acordaron del carnaval de antes, en el que no había “piques de concursos”.



Tras el descanso tomaron el mando del concurso las chirigoteras de Las que buscan forastero con una puesta en escena muy movidita y un tipo que gustó mucho al público, pues se presentaban en la calle con los menús en panfletos para intentar “captar” clientes que quisieran comer en su peculiar Forastería. Las risas fueron una constante a lo largo de un repertorio muy localista que conectó desde un primer momento y donde no faltaron las alusiones a los quioscos, el festival de teatro Momento destacado el de Nono Saavedra que, guitarra en mano, se animó a bailar flamenco sobre las tablas del palacio caracterizado de un Antonio Canales con mucha gracia. Al final del repertorio, público en pie aplaudiendo los buenos golpes de esta chirigota emeritense que dejó buen sabor de boca.

Desde Villafranca de los Barros, turno para la comparsa Los segundos que en su tercer año sobre el escenario del palacio tampoco defraudaron y se presentaron ante el público emeritense con un tipo de reyes del tiempo. En lo musical destacó el uso de un cuarteto de vientos que supieron aprovechar para sumar sonoridad a la calidad vocal. El primer pasodoble se lo dedicaron a Mérida y fue muy aplaudido por el público, que agradeció el gesto, para acabar la tanda con un segundo pasodoble muy duro sobre un caso de acoso escolar a un niño. En la tanda de cuplés, de nuevo hubo tiempo para los quioscos, el stone&music festival y la capitalidad gastronómica. El popurrit musical estuvo a la altura para poner la guinda a la actuación, que culminó con una ovación del público.



El broche de oro de la velada llegó con la chirigota Tagorichi y su tipo de superhéroes viejos. En la vuelta al concurso de esta clásica agrupación emeritense que llevaba dos años sin participar, sus integrantes subieron el listón defendiendo un repertorio con muy buenos momentos. La música, muy adaptada al tipo, con alusiones a Superman y a otros superhéroes, acompañó a unas letrillas muy al tipo y también muy de Mérida. Las cuartetas del popurrit hicieron reír mucho al público, que conectó con los Tagorichi y su peculiar ‘Veo, veo’. Sin duda, una vuelta muy esperada que recibió ovación del respetable con el palacio en pie al final de la actuación.