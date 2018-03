Silvia Panea Murillo, artista disciplinar: «A las mujeres nos quedan muchas puertas por abrir»

Silvia Panea Murillo es graduada de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y posee un máster en Producción e Investigación en arte de la Universidad de Granada. Su obra gráfica denominada ‘Loto cuarto creciente’ ha resultado ganadora del concurso para el cartel anunciador del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo.

-¿Cómo se puede crecer profesionalmente en el sector artístico?

-En el sector del arte, según mi experiencia, para ir subiendo las escaleras de la élite poco a poco tienes que tener muchos contactos y estar en continua comunicación con galerías y compañeros de Bellas Artes, pero que no solo hagan una modalidad, sino que sean interdisciplinares porque es importante para poder aumentar tus propios conocimientos. Además, tienes que darte a conocer y darle mucha difusión a tus obras para que tengas un gran resultado. En el ámbito artístico tienes que venderte un poquito.

-¿Qué supone ganar el concurso del cartel del Día de la Mujer?

-Es todo un honor porque yo no me esperaba ganar, ya que todos mis compañeros presentaron obras muy originales. He visitado las obras expuestas en el centro cultural Alcazaba y muchas de ellas me han encantado. La mía es muy sencilla y le habrá gustado al jurado. Lo hice con pretensión de ganar, por supuesto, pero había obras muy buenas. Siendo mujer y de Mérida me hace sentirme muy afortunada, me encanta haber ganado algo que tenga que ver con el sexo femenino y que se haya valorado mi obra.

-¿Qué quiere expresar a través de ‘Loto cuarto creciente’, la obra que ha resultado ganadora?

-Con la metáfora de la flor de loto quería representar la proyección de la mujer hacia el avance, la prosperidad y los nuevos ciclos y puertas. La historia de la flor muestra algo que nace desde el fango y lo hace con fuerza haciendo frente a la dificultad para volverse algo bello a pesar de la adversidad. A las mujeres nos quedan muchas puertas por abrir aún en el siglo XXI. Cuarto creciente hace referencia a la luna, podría haberle puesto cuarto menguante, pero proyecta algo negativo. Cuarto creciente es que va a más, como la flor de loto que va subiendo de ese fango, de esa adversidad. Busco poner la atención en la política o los sueldos de las mujeres, que son más bajos que los hombres. Para las mujeres son todo dificultades y debes de fijarte ese doble sentido.

-¿En qué ámbitos se debería trabajar para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres?

-Se debe trabajar en todos los sentidos por la igualdad entre hombres y mujeres. No solo en el sentido laboral, también en casa, en la calle, en todos los ámbitos. Si ves un micromachismo no hay que permitirlo, hay que quejarse y no se debe tolerar porque así se promueve la cultura machista. No hay que dejar pasar el «ya se le pasará» o el «es solo un silbido» aunque tampoco haya que ser radical. Todos debemos tomar conciencia de en qué situación nos encontramos porque los detalles cuentan y con pequeños gestos de reflexión las cosas pueden ir poco a poco a mejor.

-¿Está a favor de la huelga del próximo 8 de marzo?

-Las huelgas siempre son necesarias y yo me considero feminista. No es que la corriente quiera realzar la figura de la mujer por encima del hombre, sino que simplemente quiere la igualdad, por tanto, estoy a favor de la huelga. Las personas deberíamos estar siempre en huelga hasta que estemos al fin en total igualdad.